Generation Zero: Releasetermin steht fest; Collector's Edition angekündigt - 4Players.de

Die Collector's Edition von Generation Zero

Der Releasetermin steht fest. Generation Zero von Avalanche Studios wird am 26. März 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Das kooperative Sandbox-Survival-Actionspiel ( zur Vorschau ) wird als Standard Edition für 34,99 Euro auf PC und 39,99 Euro auf Konsolen erhältlich sein. Vorbesteller erhalten das "Radical Vanity Paket" mit zwölf zusätzlichen Anpassungsoptionen für das Ingame-Aussehen wie T-Shirts, Bandanas, legendäre Bomberjacken und mehr ( zur Vorbesteller-Webseite ).Darüber hinaus hat THQ Nordic eine Collector's Edition angekündigt, die bei "ausgewählten Händlern" für 79,99 Euro erhältlich sein wird. Die Sammler-Edition enthält das Spiel im Steelbook, eine Stoffkarte der Spielwelt, ein T-Shirt und eine Generation-Zero-Version einer traditionellen Dalapferd-Statue.Generation Zero basiert auf der hauseigenen APEX-Engine, die auch bei Mad Max, Just Cause 3 und theHunter: Call of the Wild zum Einsatz kam. Tag- und Nacht-Zyklus mit unvorhersehbaren Wetter, komplexes KI-Verhalten, simulierte Ballistik, realistische Sounds und ein dynamischer Soundtrack aus den 1980ern werden versprochen. Die Welt von Generation Zero kann alleine oder im (nahtlosen) Koop-Mehrspielermodus erkundet werden (bis vier Spieler).Letztes aktuelles Video: Exklusive Beta-Spielszenen PC