Generation Zero: Collector's Edition wird angepasst; Lieferschwierigkeiten beim "Dalapferd" - 4Players.de

Das Spiel

Ein T-Shirt

Eine Premium-Steelbook-Spielhülle

Eine Premiumbox

Eine Stoffkarte der Spielwelt

Vier Concept-Art-Postkarten

Die Collector's Edition von Generation Zero wird ohne die ursprünglich angekündigte "Generation-Zero-Version einer traditionellen Dalapferd-Statue" erscheinen. Publisher THQ Nordic teilte mit, dass es aufgrund einer verspäteten Lieferung der Dalapferde nicht möglich sein wird, die Edition rechtzeitig zusammenzustellen. Infolgedessen zieht THQ Nordic das Pferd aus der Collector's Edition und die Edition von allen Einzelhändlern zurück."Wir arbeiten zurzeit an einer Lösung, wie wir das Dalapferd für Generation Zero noch in diesem Frühling als komplett eigenständigen Artikel über Einzelhändler anbieten können. Bleiben Sie auf dem Laufenden", kommentiert Jan Binsmaier, Publishing Director bei THQ Nordic GmbH.Die neue Collector's Edition wird das Dalapferd nicht enthalten und für 69,99 Euro (vorher 79,99 Euro) angeboten. Die Inhalte der Collector's Edition lauten nun:Generation Zero von Avalanche Studios wird am 26. März 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Das Spiel basiert auf der hauseigenen APEX-Engine, die auch bei Mad Max, Just Cause 3 und theHunter: Call of the Wild zum Einsatz kam. Tag- und Nacht-Zyklus mit unvorhersehbaren Wetter, komplexes KI-Verhalten, simulierte Ballistik, realistische Sounds und ein dynamischer Soundtrack aus den 1980ern werden versprochen. Die Welt von Generation Zero kann alleine oder im (nahtlosen) Koop-Mehrspielermodus erkundet werden (bis vier Spieler).Letztes aktuelles Video: Exklusive Beta-Spielszenen PC