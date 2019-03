Generation Zero: Trailer zum anstehenden Verkaufsstart - 4Players.de

Avalanche Studios und THQ Nordic (Vertrieb der physischen Version) haben den Trailer zum anstehenden Verkaufsstart von Generation Zero veröffentlicht. Das kooperative Sandbox-Survival-Actionspiel wird am 26. März 2019 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Generation Zero basiert auf der hauseigenen APEX-Engine, die auch bei Mad Max, Just Cause 4 und theHunter: Call of the Wild zum Einsatz kam. Tag- und Nacht-Zyklus mit unvorhersehbaren Wetter, komplexes KI-Verhalten, simulierte Ballistik, realistische Sounds und ein dynamischer Soundtrack aus den 1980ern werden versprochen. Die Welt von Generation Zero kann alleine oder im (nahtlosen) Koop-Mehrspielermodus erkundet werden (bis vier Spieler).Letztes aktuelles Video: Release Trailer Zur Vorschau : Schweden, 1989. Als ein paar Jugendliche zurück aufs heimatliche Festland kommen, sind sie dort plötzlich die einzigen Menschen. Roboter patrouillieren in Ortschaften und in Wäldern, Autos wurden auf offener Straße verlassen, Panzer brennen gerade noch aus. Was passiert ist, wird im Beta-Test der PC-Version von Generation Zero natürlich nicht enthüllt. Einen weitreichenden ersten Eindruck vermittelt das lange Anspielen aber allemal.