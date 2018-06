Baldi's Basics in Education and Learning: Bizarrer Überlebenskampf in der Edutainment-Schule - 4Players.de

Freunde obskurer Software aus den Neunzigern dürften sie noch kennen: Lernprogramme und Edutainment-Spiele erfüllten damals primär die Funktion, Argumente für den Kauf eines Computers zu liefern: "Ja doch, Mama, man kann nicht nur damit daddeln!". Entwickler Micah McGonigal hat eine Hommage an die fast vergessene Software-Gattung mit ihrem oft kruden Design entwickelt: Der auf dem Meta Game Jam entstandene PC-Titel Baldi's Basics in Education and Learning zur offiziellen Seite ) wirkt zu Beginn wie ein Lernspiel - bis Lehrer Baldi die Geduld verliert und den Spieler durch die Schule jagt.

Klingt bescheuert, sieht noch bescheuerter aus, entfaltet dank seiner trashigen Zeichnungen und surrealer Sprachsamples aber eine erstaunliche Anziehungskraft. Ziel ist es, alle Notizbücher zu erreichen und dann dem Wahnsinn zu entkommen, ohne dem gnadenlos vorwärts klackernden Baldi, dem mahnenden Rektor, dem tyrannischen "Bully" oder anderen nervigen Figuren in die Arme zu laufen.

Let's-Play-Fans dürften den Titel schon seit geraumer Zeit kennen. Das kostenlose Spiel wurde bereits am 31. März veröffentlicht ( mittlerweile auch auf Gamejolt ), in den letzten Wochen gewann es aber auf Youtube stark an Popularität - so dass mittlerweile auch allerlei Mods mit Figuren wie Mario und Sonic aufgetaucht sind. Anfang Juni senkte ein Update mit neuen Figuren ein wenig den Schwierigkeitsgrad. Der Entwickler warnt übrigens vor betrügerischen angeblichen Mobil-Versionen des Spiels - bisher gibt es den Titel nur für den PC.