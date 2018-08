Baldi's Basics in Education and Learning: Youtube-Phänomen soll per Kickstarter zum vollwertigen Spiel werden - 4Players.de

Ein Survival-Horrorspiel in der Edutainment-Schule der Neunziger Jahre mit einem rachsüchtigen Lehrkörper, schief gezeichneten Mitschülern und selbstironischen Meta-Ebenen: Eine derart bekloppte Idee kann nur auf einem Game-Jam entstehen! Danach sorgte das kostenlose Baldi's Basics in Education and Learning unter Spiele-Youtubern für einen Hype. Jetzt will auch Entwickler Micah McGonigal (mystman12) endlich selbst vom Trubel um sein verschrobenes Werk profitieren, indem er es per Kickstarter-Kampagne in ein vollwertiges Spiel verwandelt