Baldi's Basics in Education and Learning: Kickstarter zum bizarren Edutainment-Survival ist erfolgreich - 4Players.de

Je nach Höhe des Beitrags bekommen Unterstützer z.B. den Download (10 Dollar) oder eine angemessen krude designte Oldschool-Pappschachtel (70 Dollar). Neu hinzu kommen u.a. zufallsgenerierte Levels, frische Charaktere und Exkursionen (



Es ist geschafft: Der obskure Gamejam-Survival-Titel Baldi's Basics in Education and Learning wird mit der Hilfe von Kickstarter zu einem vollwertigen Spiel erweitert. Während der gamescom wurde die Kampagne zu Micah McGonigals (mystman12) Projekt erfolgreich beendet. Mit 61.375 der mindestens nötigen 50.000 Dollar wurden zum Schluss noch genügend Verrückte mobilisiert, um den Trip durch die Horrorschule wahr werden zu lassen.Je nach Höhe des Beitrags bekommen Unterstützer z.B. den Download (10 Dollar) oder eine angemessen krude designte Oldschool-Pappschachtel (70 Dollar). Neu hinzu kommen u.a. zufallsgenerierte Levels, frische Charaktere und Exkursionen ( zur neuen Field-Trip-Demo geht es hier ). Im Kern handelt es sich aber auch bei der geplanten erweiterten Vollversion um eine Hommage an die fast vergessene Software-Gattung der Edutainment-Titel mit ihrem oft kruden Design: Zu Beginn wirkt der Ausflug in der Ego-Perspektive wie ein Lernspiel - bis Lehrer Baldi die Geduld verliert und den Spieler durch die Schule jagt. Klingt bescheuert, sieht noch bescheuerter aus, entfaltet dank seines trashigen Designs und surrealer Sprachsamples aber schon in der kostenlosen Ur-Fassung auf itch.io eine erstaunliche Anziehungskraft.









Ziel ist es, alle Notizbücher zu erreichen und dann dem Wahnsinn zu entkommen, ohne dem gnadenlos vorwärts klackernden Baldi, dem mahnenden Rektor, dem tyrannischen "Bully" oder anderen nervigen Figuren in die Arme zu laufen. Laut Kickstarter-Trailer wurde die kostenlose Fassung bereits über eine Million Mal heruntergeladen. McGonigal bedankte sich bei allen Unterstützern - oder wie der Bully es ausdrücken würde "Thanks for the generous donation!"

Letztes aktuelles Video: Kickstarter-Video