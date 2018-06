Die Entwicklung von Just Cause 4 ist mittlerweile ziemlich sicher bestätigt worden, da es bei Steam in den Produkt-Highlights beworben wurde. Die mit der Werbung verknüpfte Steam-Produktseite zur Vorbestellung des Spiels führte hingegen ins Leere. Just Cause 4 war bereits ein Teil des Walmart-E3-Leaks ( wir berichteten ). Es wird erwartet, dass das Spiel bei der E3-Pressekonferenz von Square Enix am kommenden Montag (11. Juni 2018 um 19:00 Uhr) angekündigt wird.Der letzte Teil der Reihe ( Just Cause 3 ) erschien am 1. Dezember 2015 für PC, PS4 und Xbox One. Das Open-World-Actionspiel bot reichlich Chaos und Zerstörung sowie eine weitläufige Spielwelt, litt aber an Story-Schwächen und einigen technischen Macken (lange Ladezeiten). Unseren Test findet ihr hier