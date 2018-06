Just Cause 4: Offizielle Ankündigung mit Termin und Trailer: Rico Rodriguez kehrt nach Solis zurück - 4Players.de

Just Cause 4 ist bei der E3-Pressekonferenz von Microsoft offiziell angekündigt worden. Das Open-World-Actionspiel (voller Explosionen) von Avalanche und Square Enix wird am 4. Dezember 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Microsoft: "Rogue-Agent Rico Rodriguez reist nach Solis, einer riesigen südamerikanischen Welt voller Konflikte, Unterdrückung und extremen Wetterbedingungen. Schnall Dich in Deinen Windsuit, packe Deinen voll anpassbaren Enterhaken ein und mache Dich bereit, den Donner zu entfalten!"Letztes aktuelles Video: E3-Trailer 2018Der letzte Teil der Reihe ( Just Cause 3 ) erschien am 1. Dezember 2015 für PC, PS4 und Xbox One. Das Open-World-Actionspiel bot reichlich Chaos und Zerstörung sowie eine weitläufige Spielwelt, litt aber an Story-Schwächen und einigen technischen Macken (lange Ladezeiten). Unseren Test findet ihr hier