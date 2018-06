Just Cause 4: Die Apex-Engine im E3-Trailer: Zerstörung, Wetter und hohe Sichtweite - 4Players.de

Bei der PC Gaming Show 2018 präsentierten die Entwickler (Avalanche Studios) von Just Cause 4 einen Trailer zur Apex-Open-World-Engine, der technischen Grundlage des Actionspiels. Hervorgehoben wurden die hohe Sichtweite, verbesserte HDR-Beleuchtung, die interaktiven (physikbasierten) Wettersysteme sowie die dynamische Zerstörung. Generell soll die Apex-Engine die Zerstörung und die Physik der Serie auf ein neues Niveau heben - unter anderem durch die Einführung von Tornados und anderen, extremen Wetterereignissen. Die Spielwelt wird vier unterschiedliche Regionen umfassen: Regenwald, Grasland, Alpen und Wüste. Jede dieser Zonen bietet ein eigenes, vollständig simuliertes Wettersystem.Das Open-World-Actionspiel (voller Explosionen) von Avalanche und Square Enix wird am 4. Dezember 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Es kann als Standard Edition, Digital Deluxe Edition oder Gold Edition vorbestellt werden.Letztes aktuelles Video: E3 2018 PC Gaming Show Trailer Apex Engine