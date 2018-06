Just Cause 4: Kein Mehrspieler-Part geplant - 4Players.de

Das Open-World-Actionspiel ( Das Open-World-Actionspiel ( voller Explosionen ) von Avalanche und Square Enix wird am 4. Dezember 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Es kann als Standard Edition, Digital Deluxe Edition oder Gold Edition vorbestellt werden.

Trotz beliebter Multiplayer-Mods für die Vorgänger soll das von Square Enix vertriebene Action-Adventure Just Cause 4 keinen Mehrspieler-Part bekommen: Das bestätigte Creative Director Franceso Antolini vom Entwickler Avalanche Studios kurz und knapp gegenüber pcgamesn.com . Das Magazin vermutet, dass der Multiplayer-Mod-Entwickler Cameron Foote momentan an einem Spiel der theHunter-Reihe oder an Generation Zero arbeitet - bei beiden handelt es sich um Mehrspieler-Titel.Letztes aktuelles Video: E3 2018 PC Gaming Show Trailer Apex Engine