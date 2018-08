Just Cause 4: Square Enix und die Avalanche Studios entfesseln einen Tornado - 4Players.de

Square Enix und die Avalanche Studios haben anlässlich der gamescom in Köln einen neuen Trailer mit Spielszenen aus Just Cause 4 veröffentlicht (siehe unten), der die mitunter extremen Wetterbedingungen im Spiel zeigen soll. So auch einen von der Apex Engine heraufbeschworenen Tornado, der nicht nur eine Spur der Verwüstung mit sich bringt, sondern dem Spieler auch neue Aktionsmöglichkeiten eröffnen soll.Das Open-World-Actionspiel soll am 4. Dezember 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Es kann als Standard Edition, Digital Deluxe Edition oder Gold Edition vorbestellt werden. Mehr dazu auf der offiziellen Website Letztes aktuelles Video: Tornado-Spielszenen