Just Cause 4: Video: 20 Minuten lange Präsentation von den Entwicklern - 4Players.de

Square Enix und die Avalanche Studios haben eine Aufzeichnung der gamescom-Präsentation von Just Cause 4 veröffentlicht. Francesco Antolini (Game Director) und Bryan Rodriquez (Producer) demonstrieren die Neuerungen und die Verbesserungen gegenüber den Vorgängern. Sie geben einen ausführlichen Einblick in die weitläufige Sandkasten-Welt und zeigen Ricos (explosive) Fähigkeiten. Das Video läuft knapp 19 Minuten.Das Open-World-Actionspiel soll am 4. Dezember 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Es kann als Standard Edition, Digital Deluxe Edition oder Gold Edition vorbestellt werden.Letztes aktuelles Video: Live Gameplay Presentation gamescom 2018