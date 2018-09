Just Cause 4: Die Anführerin der "Schwarzen Hand" im Trailer - 4Players.de

Square Enix stellt im folgenden Trailer die Gegenspielerin von Rico Rodriguez aus Just Cause 4 vor: Gabriela Morales, die skrupellose Anführerin der Schwarzen Hand. In dem Open-World-Actionspiel (voller Explosionen) ist Solis die Heimat des Bösen, denn von hieraus agiert die gefährlichste Söldner-Organisation der Welt. Mit ausreichend finanziellen Mitteln bestens gerüstet, trainiert die Schwarze Hand vor Ort ihre Spezialtruppen und entwickelt experimentelle Waffen.Just Cause 4 erscheint am 4. Dezember 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Das Spiel kann als Standard Edition, Digital Deluxe Edition oder Gold Edition vorbestellt werden. Die Digital Deluxe Edition erscheint mit speziellen Waffen der Schwarzen Hand, dem Mikro-Tarnjet und dem Wingsuit-Prototyp. Die Gold Edition enthält den Expansion Pass, das Golden Gear Pack und alle Digital-Deluxe-Inhalte. Spieler, die die Digital Deluxe Edition oder die Gold Edition kaufen, haben ebenfalls "garantierten Vorabzugriff" auf das Spiel. Vorbesteller bei Amazon erhalten das Spiel für PS4 oder Xbox One in einem Steelbook und zusätzlich den DLC "Neon Racer" mit besonderem Fahrzeug sowie einem Wingsuit- und Fallschirm-Design. MediaMarkt und Saturn bieten exklusiv die Day-One-Edition an. Diese enthält das Spiel für PS4 oder Xbox One sowie eine Karte der Spielwelt und das "Renegade Pack" (DLC) mit zusätzlicher Waffe und einem Wingsuit- und Fallschirm-Design.Letztes aktuelles Video: Ricos Rivalin im Trailer