Just Cause 4: Spotlight-Video stellt die unterschiedlichen Gegnertypen vor - 4Players.de

In dem folgenden Spotlight-Video geht es diesmal um die Mitglieder der Privatmiliz "The Black Hand" in Just Cause 4 , die von Gabriela Morales angeführt wird. Auch die normalen Gegnertypen sollen effektiver im Kampf gegen Rico Rodriguez sein, erklären die Entwickler (Avalanche Studios). Sämtliche Gegnertypen wurden im Vergleich zu den Vorgängern überarbeitet. Sie sollen über individuelle Stärken, Waffen und Fähigkeiten verfügen.Folgende Gegnertypen sind zu sehen: Ghost (00:54), Sniper (1:48), Titan (2:11), Grenadier (3:26), Super Elite (4:08), Riot Shielder (4:35), RPG Unit (5:13), Machine Gunner (5:51), Private (6:14) und Elite (6:56).Just Cause 4 erscheint am 4. Dezember 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Das Spiel kann als Standard Edition, Digital Deluxe Edition oder Gold Edition vorbestellt werden.Letztes aktuelles Video: Spotlights The Black Hand