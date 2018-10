Just Cause 4: Die Entwickler möchten eine "gute, ehrliche Action-Geschichte" erzählen - 4Players.de

Die Entwickler von Just Cause 4 sprechen im folgenden Trailer über die Geschichte und die Narrativität. Sie erklären, wie sie an die Story des Spiels herangegangen sind. Generell möchten sie eine "gute, ehrliche Action-Geschichte" erzählen, die dem Spieler tiefere Einblicke in den Protagonisten gibt und darüber, warum er macht, was er macht - schließlich möchte Rico im vierten Teil die Wahrheit über den Tod seines Vaters herausfinden.Just Cause 4 erscheint am 4. Dezember 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Das Spiel kann als Standard Edition, Digital Deluxe Edition oder Gold Edition vorbestellt werden.Letztes aktuelles Video: All About Narrative