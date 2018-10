Just Cause 4: Story-Trailer mit Rico, Gabriela, Mira und Explosionen - 4Players.de

Nach dem gestrigen Video, in dem die Entwickler darlegten, eine "gute, ehrliche Action-Geschichte" erzählen zu wollen, hat Square Enix heute den Story-Trailer zu Just Cause 4 veröffentlicht. Das Actionspiel erscheint am 4. Dezember 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.Publisher Square Enix fasst die Story so zusammen: "Rico Rodriguez ist jetzt ein abtrünniger Agent und besucht das südamerikanische Solís, erpicht darauf, die Wahrheit über den Tod seines Vaters zu erfahren. Diese (...) Insel ist die Heimat brutaler Tornados und Stürme, und die Bewohner stehen unter der Kontrolle der skrupellosen Schwarzen Hand, angeführt von der gefährlichen Gabriela. Rico verbündet sich schnell mit Mira, einer rebellischen Dissidentin, und findet sich an der Spitze einer Armee wieder, während er sich mit Enterhaken und Wingsuit durch Verschwörungen und Chaos kämpft."Letztes aktuelles Video: Story-Trailer