Just Cause 4: Expansion Pass, Gold-Status und Systemanforderungen (PC) - 4Players.de

Betriebssystem: Windows 7 SP1 with Platform Update for Windows 7 (64-Bit)

Prozessor: Intel Core i5-2400 @ 3,1 GHz | AMD FX-6300 @ 3,5 GHz oder besser

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 760 (2 GB VRAM oder besser) | AMD R9 270 (2 GB VRAM oder besser)

DirectX: Version 11

Speicherplatz: 59 GB verfügbarer Speicherplatz

Betriebssystem: Windows 10 (64-Bit)

Prozessor: Intel Core i7-4770 @ 3,4 GHz | AMD Ryzen 5 1600 @ 3,2 GHz oder vergleichbar

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 1070 (6 GB VRAM oder besser) | AMD Vega 56 (6 GB VRAM oder besser)

DirectX: Version 11

Speicherplatz: 59 GB verfügbarer Speicherplatz

Betriebssystem: Windows 10 (64-Bit: Fall Creators Update)

Prozessor: Intel Core i7-7700 (3,6 GHz oder besser) | AMD Ryzen 5 1600X (3,6 GHz oder besser)

RAM: 16 GB

Graphics: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti

DirectX: Version 11

HDD/SSD: keine Angaben

Avalanche Studios und Square Enix haben den Expansion Pass für Just Cause 4 angekündigt, der drei Erweiterungen umfassen wird: Draufgänger, Dämonen und Drohende Gefahren. Expansion-Pass-Käufer erhalten jeweils sieben Tage Vorab-Zugriff vor dem DLC-Erscheinungstermin. Die Veröffentlichung des ersten DLCs ist für Anfang 2019 geplant.Minimum:Empfohlen:4K Systemanforderungen:Die PC-Version verwendet Denuvo Anti-Tamper (Drittanbieter-DRM). Das Spiel hat außerdem Gold-Status erreicht. Die Entwicklung ist damit abgeschlossen. Just Cause 4 wird am 4. Dezember 2018 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.