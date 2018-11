Just Cause 4: Tornado und Explosionen im Cinematic-Trailer "Eye of the Storm" - 4Players.de

Square Enix und die Avalanche Studios haben den folgenden Cinematic-Trailer "Eye of the Storm" bei dem Xbox FanFest in Mexiko gezeigt. In Just Cause 4 steht Protagonist Rico Rodriguez auf der Insel Solis vor seiner bisher größten Herausforderung und führt die Armee des Chaos gegen die rücksichtslose Gabriela Morales an. Zur Vorschau : Es dauert nicht mehr lange, bis Diktatoren-Schreck Rico Rodriguez erneut Wingsuit, Greifhaken und ein beeindruckendes Arsenal an Waffen einpackt, um wieder einmal für Recht und (Un-)Ordnung zu sorgen. Doch nachdem sich das vom New Yorker Avalanche-Studio entwickelte Just Cause 3 in der riesigen Welt verlor, muss der Anfang Dezember erscheinende Nachfolger wieder zulegen. Wir haben für die Vorschau einige explosive Stunden mit Just Cause 4 verbracht.