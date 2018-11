Just Cause 4: Überblick-Video von Square Enix - 4Players.de

Square Enix gibt im folgenden Video einen Überblick über Just Cause 4 (4. Dezember 2018). Der Publisher verspricht ein verbessertes Fahrverhalten, fortschrittlichere Gegner-KI, einen vollständig überarbeiteten Greifhaken sowie eine gigantische Spielwelt. Darüber hinaus sollen die Wetterereignisse wie Tornados, Sandstürme und Gewitter "alles verändern".Letztes aktuelles Video: ÜberblickEs dauert nicht mehr lange, bis Diktatoren-Schreck Rico Rodriguez erneut Wingsuit, Greifhaken und ein beeindruckendes Arsenal an Waffen einpackt, um wieder einmal für Recht und (Un-)Ordnung zu sorgen. Doch nachdem sich das vom New Yorker Avalanche-Studio entwickelte Just Cause 3 in der riesigen Welt verlor, muss der Anfang Dezember erscheinende Nachfolger wieder zulegen. Wir haben für die Vorschau einige explosive Stunden mit Just Cause 4 verbracht."Just Cause 4 kann als Standard Edition, Digital Deluxe Edition oder Gold Edition vorbestellt werden. Die Digital Deluxe Edition von Just Cause 4 erscheint mit speziellen Waffen der Schwarzen Hand - dem Mikro-Tarnjet und dem Wingsuit-Prototyp. Die Gold Edition enthält den Expansion Pass, das Golden Gear Pack und alle Digital-Deluxe-Inhalte. Spieler, die die Digital Deluxe Edition oder die Gold Edition kaufen, erhalten zudem 24 Stunden Early Access zum Spiel."