Just Cause 4: Die Widersacher von Rico Rodriguez im Trailer: "Ein Mann hat all das getan?" - 4Players.de

In der nächsten Woche, ab dem 4. Dezember 2018, lässt es Rico Rodriguez in Just Cause 4 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One noch einmal richtig krachen. Passend dazu zeigt Square Enix im Trailer "Ein Mann hat all das getan?", wie schwer es die bemitleidenswerten Widersacher des Action-Helden haben."Erleben Sie Rico erstmals aus dem Blickwinkel der feindlichen Miliz - der Schwarzen Hand - und lassen Sie sich zusammen mit deren Anführerin Gabriela Morales von den wahnwitzigen Aktionen Ricos berichten. Von absoluter Zerstörung, die (im wahrsten Sinne) auf eine feindliche Basis herabregnet, bis hin zu Schiffscontainern mit explosiven Fässern - hier sehen Sie, was Just Cause so anders als alle anderen Spieleserien macht", schreibt der Publisher in einer Pressemitteilung.Letztes aktuelles Video: Live-Action-Trailer Ein Mann hat all das getanEs dauert nicht mehr lange, bis Diktatoren-Schreck Rico Rodriguez erneut Wingsuit, Greifhaken und ein beeindruckendes Arsenal an Waffen einpackt, um wieder einmal für Recht und (Un-)Ordnung zu sorgen. Doch nachdem sich das vom New Yorker Avalanche-Studio entwickelte Just Cause 3 in der riesigen Welt verlor, muss der Anfang Dezember erscheinende Nachfolger wieder zulegen. Wir haben für die Vorschau einige explosive Stunden mit Just Cause 4 verbracht."Just Cause 4 kann als Standard Edition, Digital Deluxe Edition oder Gold Edition vorbestellt werden. Die Digital Deluxe Edition von Just Cause 4 erscheint mit speziellen Waffen der Schwarzen Hand - dem Mikro-Tarnjet und dem Wingsuit-Prototyp. Die Gold Edition enthält den Expansion Pass, das Golden Gear Pack und alle Digital-Deluxe-Inhalte. Spieler, die die Digital Deluxe Edition oder die Gold Edition kaufen, erhalten zudem 24 Stunden Early Access zum Spiel."