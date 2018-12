Just Cause 4: Extremes Wetter im Video und Trailer zum Verkaufsstart - 4Players.de

Am morgigen 4. Dezember 2018 wird Just Cause 4 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen und passend dazu hat Publisher Square Enix noch den Launch-Trailer bereitgestellt, in dem reichlich Zerstörung und Chaos angerichtet wird. Derweil gehen die Entwickler (Avalanche Studios) in einem weiteren Video näher auf die extremen Wetterbedingungen ein und wie sich diese auf das eigentliche Spiel auswirken.Unser Test ist bereits in Arbeit. Bis dahin könnt ihr einen Blick in unsere Vorschau werfen: Es dauert nicht mehr lange, bis Diktatoren-Schreck Rico Rodriguez erneut Wingsuit, Greifhaken und ein beeindruckendes Arsenal an Waffen einpackt, um wieder einmal für Recht und (Un-)Ordnung zu sorgen. Doch nachdem sich das vom New Yorker Avalanche-Studio entwickelte Just Cause 3 in der riesigen Welt verlor, muss der Anfang Dezember erscheinende Nachfolger wieder zulegen.