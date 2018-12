Just Cause 4: Statement zu den technischen Problemen auf PC und Konsolen; Patches in Entwicklung - 4Players.de

"Korrekturen bei der Darstellung der Bewegungsschärfe

Hinzufügen eines Bewegungsschärfe-Reglers zu den Optionen (aufgrund Spielernachfragen)

Verbesserungen der generellen visuellen Qualität auf Xbox One und PS4

Korrekturen einiger Texture-Mapping Problemen

Andere graphische Verbesserungen, z.B. glattere Übergänge bei der Vegetation

Verschiedene Korrekturen zur Verbesserung der Stabilität des Spiels

Aktualisierung von Lichteffekten in einigen Zwischensequenzen"

Just Cause 4 hat sowohl auf PC als auch auf Konsolen mit einigen technischen Problemen zu kämpfen - abgesehen von dem hohen Hardware-Hunger ( vgl. Test ). Die Entwickler haben nun ein Statement zur Situation veröffentlicht und versprechen Besserung.Das Just-Cause-Team schreibt : "Aufgrund der Komplexität der großen, offenen Spielwelt und dem fortgeschrittenen Physiksystem von Just Cause 4, erleben einige von euch leider verschiedene technische Probleme. Obwohl das Spiel nun veröffentlicht wurde, ist dies nur der Start unseres fortwährenden Supports für Just Cause 4. Wir nehmen euer Feedback sehr ernst und ein Team aus Technikern bei den Avalanche Studios arbeitet bereits hart daran das Spiel zu aktualisieren und zu verbessern. Sobald diese Arbeiten abgeschlossen sind - nach einem internen als auch externen Test bei den Hardware-Herstellern - werden wir euch das Update so schnell wie möglich liefern."Die ersten Verbesserungen sollen bereits innerhalb der nächsten Wochen via Patch/Update zur Verfügung gestellt werden. Es folgt eine Übersicht über die geplanten Veränderungen.Xbox One & PS4



PC

"Verbesserungen der Navigation im Menü für Spieler mit Maus und Tastatur

Unterstützung zur Umstellung von Bewegungstasten

Verbesserte Darstellung der Vegetation und Aktualisierung von assets

Korrekturen einiger Texture-Mapping Problemen

Vergrößerte Maus-Empfindlichkeit

Korrigierter Support für spezielle Fahrzeuge für Spieler mit Maus und Tastatur

Behebung von Problemen beim Steuern fliegender Fahrzeuge mit der Tastatur

Zahlreiche Verbesserungen der Stabilität des Spiels"

