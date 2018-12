Just Cause 4: Erster Patch für PC steht bereit; Konsolen-Patch im Anflug; Bewegungsunschärfe wird entschärft - 4Players.de

Für die PC-Version von Just Cause 4 ist der erste Patch veröffentlicht worden. Die Konsolen sollen aufgrund der Zertifizierung bei Microsoft und Sony erst in der kommenden Woche versorgt werden. Weitere Patches sind für 2019 geplant Der PC-Patch umfasst Verbesserungen bei der Stabilität, der Steuerung (Bewegungstasten lassen sich verändern), der Menüführung, der Texturzuordnung, beim Vegetationsrendering und der Aktualisierung der Grafik-Assets.Der Konsolen-Patch verspricht nicht näher erklärte Verbesserungen "bei der Auflösung" sowie der allgemeinen Grafik (sanftere Vegetationsübergänge) und mehrere Einstellungsmöglichkeiten für die Bewegungsunschärfe, die von vielen Nutzern kritisiert wurde.Letztes aktuelles Video: Video-Test