Screenshot - Just Cause 4 (PC)

Square Enix hat die sogenannte "Stunt Squad"-Aktion zu Just Cause 4 gestartet, bei der Spieler ihre irrsten Stunts aus dem für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlichen Action-Spiel (zum Test ) einreichen können, um Preise zu gewinnen (zur Teilnahme ). Hier eine erste Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Stunt Squad Trailer