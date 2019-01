Just Cause 4: Zweiter PC-Patch soll die Stabilität verbessern - 4Players.de

"Major stability improvements.

Rendering fix when disabling Ambient Occlusion Graphics option.

Skystriker weaponized wingsuit control adjustments.

Fixed improper 'skip button hint on a remapped keyboard.

Updated Audio files affecting certain languages.

Updated map to include some missing collectible icons.

Fix for the spotlight 'projected shadow' flickering issue.

Fix for tutorials not showing sometimes on a new save.

Update to support different monitor refresh rates."

Für die PC-Version von Just Cause 4 ist der zweite Patch (ca. 2,9 GB) veröffentlicht worden, der hauptsächlich die Stabilität des Spiels verbessern und einige Bugs/Probleme beheben soll. An der schlechten Stimmung in der PC-Community , u. a. wegen häufiger Abstürze und anderer technischer Macken, hat sich seit Verkaufsstart am 4. Dezember 2018 bisher wenig getan. Die Nutzerreviews sind weiterhin "größtenteils negativ" (34 Prozent sind "positiv"); auch bei den "kürzlichen Nutzerreviews" (36 Prozent sind "positiv").Zweites PC-Update soll die Stabilität verbessernLetztes aktuelles Video: Stunt Squad Trailer