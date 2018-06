Dead or Alive 6: Wird Anfang 2019 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen - 4Players.de

Koei Tecmo (Publisher) und Team Ninja (Entwickler) haben Dead or Alive 6 für PC (Steam), PlayStation 4 und Xbox One angekündigt. Es soll im Frühjahr 2019 erhältlich sein. Im ersten Trailer sind Hayabusa, Hayate, Helena, Jann Lee, Kasumi und Zack zu sehen.Bei IGN heißt es weiter: "Neben diesen Serien-Veteranen dürften noch weitere der ingesamt 36 Charaktere - inklusive der Gastkämpfer aus Halo, Virtua Fighter, Samurai Warriors und The King of Fighters. Auf der E3 enthüllt Entwickler Team Ninja womöglich weitere Kämpfer, die in Dead or Alive 6 zurückkehren und den ein oder anderen neuen Charakter." Einen ausführlicheren Bericht über das Beat'em-Up findet ihr in englischer Sprache hier