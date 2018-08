Dead or Alive 6: Hitomi und Leifang in Aktion - 4Players.de

Koei Tecmo und Team Ninja haben ein neues Video zu Dead or Alive 6 veröffentlicht, in dem Karateka Hitomi und T'ai-Chi-Ch'uan-Experte Leifang als spielbare Charaktere vorgestellt werden. Zudem wird mit Forbidden Fortune eine weitere neue Kampfarena enthüllt.Das Beat'em-Up soll im Frühjahr 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC (Steam) erscheinen. Besucher der gamescom 2018 in Köln werden den Titel aber schon in den kommenden Tagen am Deep-Silver-Stand (Halle 9, B011-C010) auf PS4 und PC anspielen und, so lange der Vorrat reicht, ein Goodie-Bag mit Schlüsselband und T-Shirt abgreifen können.