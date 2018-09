Dead or Alive 6: Ab Februar 2019 fliegen die Fäuste - 4Players.de

Team Ninja und Koei Tecmo haben den Veröffentlichungstermin von Dead or Alive 6 bekannt gegeben: Am 15. Februar 2019 soll das Beat'em-Up für PlayStation 4, Xbox One und PC ( Steam ) an den Start gehen. Dazu heißt es vom Hersteller: "Die Geschichte von DEAD OR ALIVE 6 setzt dort an, wo der Vorgänger aufgehört hat und lässt viele bekannte Charaktere aus dem Dead-or-Alive-Universum, wie Kasumi und Ryu Hayabusa, gegen zahlreiche neue Figuren antreten.Zu den Highlights der zahlreichen neuen Arenen, zählt Forbidden Fortune. Beginnend auf dem Deck eines alten Piratenschiffes, setzt sich der Kampf in dieser dynamischen Arena, durch den Rumpf des Schiffes fort und gipfelt vor einem riesigen Kraken, der mit seinen Tentakeln nach den Spielfiguren greift, während um sie herum der Schauplatz nach und nach in Flammen aufgeht." Hier ein Vorgeschmack: