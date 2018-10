Dead or Alive 6: Christie ist dabei - 4Players.de

Auch Christie ist in Dead or Alive 6 wieder mit von der Partie. Die kaltblütige Attentäterin und Meisterin der Kunst des Shequan (Snake Fist) stellt ihre Kampffertigkeiten im folgenden Trailer nicht nur gegen Bayman unter Beweis. Gekämpft wird in der neuen "Road Rage Arena", in der auch herumstehende Fahrzeuge in die Duelle mit einbezogen werden können.Das Beat'em-Up erscheint am 15. Februar 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Das bisher bestätigte Charakter-Lineup sieht so aus: Kasumi, Helena, Hayate, Hayabusa, Jann Lee, Zack, Diego (neu), Rig, Hitomi, Leifang, Ayane, Marie Rose, Honoka, Bayman, Tina, Bass, Mila und Christie. Nyotengu ist als Vorbesteller-Bonus vorgesehen. Phase 4 versteckt sich im Deluxe Set.Letztes aktuelles Video: Blood Soaked Snake-Hands