Dead or Alive 6: Kokoro, La Mariposa und "The Lightning Technomancer" - 4Players.de

Koei Tecmo und Team Ninja haben drei weitere Charaktere aus Dead or Alive 6 vorgestellt. Neben den beiden bekannten DoA-Figuren Kokoro und La Mariposa (Lisa Hamilton) stößt die junge Wissenschaftlerin und Kämpferin NiCO als Neuzugang hinzu.NiCO bekannt als "The Lightning Technomancer" praktiziert Pencak Silat, eine historische Kampfkunst Südostasiens. Die junge Wissenschaftlerin und Kämpferin setzt bei ihren Angriffen starke Plasmaentladungen ein, während sie gleichzeitig ihre EMF-Ringe benutzt, um sich mit hoher Geschwindigkeit zu bewegen.Das Beat'em-Up erscheint am 15. Februar 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Das bisher bestätigte Charakter-Lineup sieht so aus: Ayane, Bass, Bayman, Christie, Diego (neu), Hayate, Helena Douglas, Hitomi, Honoka, Jann Lee, Kasumi, Kokoro, Leifang, Lisa Hamilton/La Mariposa, Marie Rose, Mila, NiCO (neu), Nyotengu, Phase 4, Rig, Ryu Hayabusa, Tina und Zack. Nyotengu ist als Vorbesteller-Bonus vorgesehen. Phase 4 versteckt sich im Deluxe Set.Letztes aktuelles Video: The Lightning Technomancer