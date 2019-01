Dead or Alive 6: Verkaufsstart auf den 1. März 2019 verschoben - 4Players.de

Die Veröffentlichung von Dead or Alive 6 ist um zwei Wochen verschoben worden. Der neue Termin ist der 1. März 2019. Das Beat'em-Up sollte ursprünglich am 15. Februar 2019 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Yohei Shimbori (Produzent und Game Director) entschuldigt sich für die Verschiebung und meint, dass das Spiel so gut fertig wäre. Sie bräuchten lediglich etwas mehr Zeit zur Verbesserung von Balance, Gameplay und Expressivität."Die Story folgt der Handlung in Dead or Alive 5 und konzentriert sich auf 2 voneinander unabhängige Haupthandlungen, nämlich den Kampf von 'Ninja und DOATEC' gegen 'M.I.S.T. unter Donovans Leitung' einerseits und die Ereignisse während des 6. Dead-or-Alive-Turniers andererseits. Für wiederkehrende Charaktere gibt es außerdem neue Episoden mit Nebenhandlungen. (...) Wie gewohnt basieren die Kämpfe auch in Dead or Alive 6 auf einem Dreieckssystem: Angriffe schlagen Würfe, Würfe schlagen Griffe und Griffe schlagen Angriffe. Wer im richtigen Moment einen Angriff landet, der den Angriff des Gegners schlägt, zum Beispiel einen Angriff, wenn der Gegner einen Wurf versucht, wird mit einem Gegenangriff+ belohnt, der noch mehr Schaden verursacht."Letztes aktuelles Video: Iron Fist Apprentice Drunken Master