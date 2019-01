Dead or Alive 6: Exklusiver Online-Betatest auf PlayStation 4 gestartet; Trailer verschafft einen Überblick - 4Players.de

Koei Tecmo Europe und Team Ninja haben den (exklusiven) Online-Betatest von Dead or Alive 6 auf PlayStation 4 gestartet. Bis zum 14. Januar 2019 um 14:59 Uhr können interessierte Spieler am kostenlosen Testlauf teilnehmen, sofern sie über eine PlayStation-Plus-Mitgliedschaft verfügen ( zum PlayStation Store ). Die Betaversion umfasst den Online-Versus-Modus und die Charaktere Kasumi, Ayane, Hayate, Hayabusa und Neuling Diego. Gekämpft wird auf der Stage "DOA Colosseum".Darüber hinaus sind zwei weitere Videos veröffentlicht worden. Während das erste Video einen Überblick über das Kampfsystem und die weiteren Features (DOA Central, Quests, Training) gibt, zeigt der zweite Clip die beiden Charaktere Nyotengu und Phase 4. Nyotengu ist ein Vorbesteller-Bonus. Phase 4 ist in der Deluxe Edition enthalten. Das Beat'em-Up wird am 1. März 2019 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.