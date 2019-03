Dead or Alive 6: Prügelspiel für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht; Season Pass 1 kostet 90 Euro - 4Players.de

Koei Tecmo und Team Ninja haben Dead or Alive 6 für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Unser Test des Prügelspiels, das mit interaktiven Arenen und einem neu gestalteten Quest-Modus aufwarten soll, der entwickelt wurde, um die Spieler herauszufordern und ihnen gleichzeitig die notwendigen Fähigkeiten beizubringen, ist bereits in Arbeit."Ich bin unglaublich stolz auf die Arbeit und den Einsatz, den Team Ninja für dieses Spiel geleistet hat", so Yohei Shimbori, Producer und Director von Dead or Alive 6. "Als Fan von Kampfsportspielen hoffe ich aufrichtig, dass die Spieler aus der ganzen Welt es - wie ich selbst - lieben werden, sich in Dead or Alive 6 gegenseitig herauszufordern."Darüber hinaus ist der Season Pass 1 für DoA 6 veröffentlicht worden, der stolze 89,99 Euro (kein Schreibfehler) kostet - sowohl auf PC als auch auf Konsolen. Dieser Season Pass wird zwei neue Gastkämpfer aus The King of Fighters 14 (darunter Mai Shiranui und einen noch nicht angekündigten Charakter) und 62 Kostüme umfassen, zum Beispiel zwei Pakete mit "Glückliche-Hochzeit-Kostümen" und zwei Outfit-Pakete. Die Inhalte werden zwischen März und Juni 2019 verfügbar sein. Es kann außerdem davon ausgegangen werden, dass es noch mindestens einen weiteren Season Pass geben wird.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer