Dead or Alive 6: Core Fighters: Free-to-play-Version veröffentlicht - 4Players.de

Koei Tecmo hat Dead or Alive 6: Core Fighters, eine Free-to-play-Version von Dead or Alive 6 mit eingeschränkter Kämpfer- und Modi-Auswahl, für PC ( Steam ), PlayStation 4 ( PlayStation Store ) und Xbox One ( Xbox Store ) veröffentlicht. Kasumi, Hitomi, Diego und Bass sind spielbar - sowie die Modi Online Ranked Battles, Versus, Arcade, Time Attack, Training, Quest und der Story-Auftakt. Weitere Kämpfer und Kämpferinnen können hinzugekauft werden.Außerdem ist das zweite Update für Dead or Alive 6 veröffentlicht worden, das u. a. neue hochstufige DOA-Quests, den DLC "Happy Wedding Costumes Vol. 1" und Balance-Anpassungen umfasst ( zum Change-Log ). Zum Test : Je nachdem, auf welchem System man damals Dead or Alive 5 gespielt hat, liegt das Erlebnis drei (PS4/One) bzw. sechs Jahre (PS3/360) zurück. In der Zwischenzeit haben Namco, Capcom, ArcSystem Works und Netherrealm mit ihren zahlreichen Prüglern die Qualität innerhalb des Genres deutlich gesteigert. Kann Team Ninja mit Dead or Alive 6 den Durchhänger des Vorgängers vergessen lassen?Letztes aktuelles Video: Video-Test