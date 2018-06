Twin Mirror: Storylastiger Psychothriller von Dontnod (Life is Strange) für PC, PS4 und Xbox One angekündigt - 4Players.de

"Begeben Sie sich in einer aufregende Ermittlung: Finden Sie die Wahrheit, indem sie die dunklen Seiten einer kleinen Stadt in West Verginia erkunden

Begeben Sie sich auf eine faszinierende emotionale Reise: Sams Aufgabe wird auch seine eigene Erlösung sein, um sich selbst wiederzufinden und sein verletztes Herz zu heilen.

Bestimmen Sie Sams Schicksal: Ihre Entscheidungen und Werte bestimmen Sams Platz im Leben, während Sie seine Beziehungen zu den Bewohnern von Basswood gestalten."

Bandai Namco und Dontnod Entertainment ( Life is Strange ) haben bei der E3-Vorabaktion von Sony das storylastige Action-Adventure Twin Mirror angekündigt. Es soll 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Twin Mirror bietet ein spielerabhängiges Erlebnis mit einer formbaren Geschichte (je nach Entscheidungen). Erzählt wird die Reise eines verbitterten Helden, der den Drahtseilakt zwischen der harten Realität seiner Heimatstadt Basswood in West Virginia und seinem eigenen persönlichen Kampf vollführen muss."Spieler schlüpfen in die Rolle von Sam, einem 33-jährigen Enthüllungsjournalisten. Dieser versucht verzweifelt eine frische Trennung zu verarbeiten und kehrt in seine Heimatstadt zurück. Eines Morgens wacht er ohne Erinnerung an seinen Aufenthaltsort in seinem Hotelzimmer auf. Er beginnt der Sache nachzugehen, um herauszufinden was wirklich passiert ist. Dabei ist sein Verstand seine einzige Waffe. In Twin Mirror können Spieler in Sams Erinnerungen eintauchen und die Ermittlungen durch eine Serie erschütternder und einflussreicher Entscheidungen lenken. Jede dieser Entscheidungen bringt Spieler einen Schritt weiter in Richtung Wahrheit und ihren Platz in der Welt.""Twin Mirror ist ein Spiel, in dem das Konzept der Dualität, Erlösung und Selbstakzeptanz eine große Rolle spielen wird und das eine überwältigende, emotionale Reise darbietet", sagte Oskar Guilbert, CEO von Dontnod. "Während wir die Ermittlungen der Spieler innerhalb des Spiels schriftlich ausgearbeitet haben, erwischten wir uns plötzlich dabei, wie wir anfingen, selbst nachzuforschen, wie weit die Grenzen des narrativen Adventures in der echten Welt ausgereizt werden können. Jetzt, da sich der Staub gelegt hat, deutet alles darauf hin, dass Twin Mirror eine fesselnde, emotionale Reise sein wird. Nun können wir es kaum erwarten, wie die Spieler reagieren werden, wenn sich alle Teile ihrer Ermittlungen innerhalb des Spiels von selbst zusammenfügen."Features laut Hersteller:"Twin Mirror ist ein Psychothriller, bei dem sich alles um eure Erinnerungen, Entscheidungen und Beziehungen dreht, die nicht nur Sams Ermittlungen, sondern auch sein kompliziertes Schicksal maßgeblich beeinflussen werden. Während er mit Liebeskummer, der Rückkehr nach Hause und dem Erwachsenwerden an sich ringt, müsst ihr Sam helfen, dieses abgründige, bewegende Abenteuer zu bestehen, in dem die Grenze zwischen Wahrheit und Täuschung immer weiter verschwimmt", erklärt Cyrus Wesson von Bandai Namco im PlayStation Blog Letztes aktuelles Video: E3-Trailer-2018“Spieler sind jetzt mehr denn je auf der Suche nach narrativen Adventures, in denen sich die Geschichte nicht nur in eine bestimmte Richtung entwickelt, sondern sie dazu gezwungen sind, schwere, moralische Entscheidungen zu treffen, die das Ergebnis in realer, dramatischer Art und Weise beeinträchtigen", sagte Eric Hartness, Vizepräsident für Marketing bei Bandai Namco Entertainment America Inc."Twin Mirror ist unser Einstieg in die Welt der narrativen Adventures. Zusammen mit den kreativen Köpfen von DONTNOD arbeiten wir daran, einen Titel zu erschaffen, der nicht nur den hoch angesetzten Standard übertrifft, sondern auch die Grundlage für neue und mitreißende narrative Adventures in den kommenden Jahren bildet", fügt Hervé Hoerdt, Vizepräsident für Marketing und Digitales bei Bandai Namco Entertainment Europe hinzu.