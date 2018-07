Twin Mirror: Erstes Entwicklertagebuch über die storybasierte Spielmechanik - 4Players.de

Im ersten Video-Entwicklertagebuch zu Twin Mirror spricht Oskar Guilbert, CEO von Dontnod Entertainment, über die Inspiration und den Ursprung hinter der storybasierten Spielmechanik. "Auf eine gewisse Art und Weise spiegelt das Spiel die Persönlichkeit des Spielers wider", meint er.Twin Mirror bietet ein spielerabhängiges Erlebnis mit einer formbaren Geschichte (je nach Entscheidungen). Erzählt wird die Reise eines verbitterten Helden, der den Drahtseilakt zwischen der harten Realität seiner Heimatstadt Basswood in West Virginia und seinem eigenen persönlichen Kampf vollführen muss.Bandai Namco und Dontnod Entertainment beschreiben das Konzept so: "Der Story-Fokus ermöglichte ihm und seinem Team eine neue Form von investigativem Gameplay, bei welchem die verschiedenen Entscheidungen, Lösungen und Interaktionen mit den Charakteren die eigene Story und das eigene Ende formen."Der Psychothriller erscheint 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.Letztes aktuelles Video: Production Vlog 0"Spieler schlüpfen in die Rolle von Sam, einem 33-jährigen Enthüllungsjournalisten. Dieser versucht verzweifelt eine frische Trennung zu verarbeiten und kehrt in seine Heimatstadt zurück. Eines Morgens wacht er ohne Erinnerung an seinen Aufenthaltsort in seinem Hotelzimmer auf. Er beginnt der Sache nachzugehen, um herauszufinden was wirklich passiert ist. Dabei ist sein Verstand seine einzige Waffe. In Twin Mirror können Spieler in Sams Erinnerungen eintauchen und die Ermittlungen durch eine Serie erschütternder und einflussreicher Entscheidungen lenken. Jede dieser Entscheidungen bringt Spieler einen Schritt weiter in Richtung Wahrheit und ihren Platz in der Welt."