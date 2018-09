Twin Mirror: Entwickler denken über Switch-Umsetzung des Psycho-Thrillers nach - 4Players.de

-Macher

Bei seiner Enthüllung im Vorfeld der E3 2018 wurde Twin Mirror von Dontnod und Bandai Namco lediglich für PC, PlayStation 4 und Xbox One angekündigt (wir berichteten ). Auf der gamescom hakten die Kollegen von DualShockers aber einmal bei Senior Producer Fabrice Cambounet nach, ob die Life-is-Strange ihren Psyho-Thriller (zur Vorschau ) nicht auch für Nintendo Switch umsetzen wollen.Darauf habe Cambounet geantwortet, dass eine Portierung durchaus möglich sei und sie auch darüber nachdächten. Eine feste Zusage wurde zwar nicht gegeben, aber Dialog-Schreiber Matthew Ritter merkte noch an, dass sich ihr Spiel aufgrund der episodischen Erzählstruktur gut für tragbare Konsolen wie die Switch eignen würde.Es scheint also durchaus Hoffnung für Switch-Besitzer zu bestehen, dass sie zumindest nachträglich mit einer Adaption des narrativen Abenteuers bedacht werden, deren erste von drei Epsioden (Lost on Arrival) Anfang 2019 vom Stapel laufen soll.Letztes aktuelles Video: gamescom 2018 Reveal Trailer