Twin Mirror: Spielszenen-Trailer zeigt den Schauplatz Basswood und den Gedächtnispalast - 4Players.de

Im folgenden Spielszenen-Trailer erklären die Entwickler anhand einer Passage aus der ersten Episode "Lost On Arrival" die Kernelemente des narrativen Abenteuers Twin Mirror . Es geht um den Schauplatz Basswood, den Doppelgänger und die Mechaniken des Gedächtnispalasts. Der kommentierte Rundgang führt durch das erste Rätsel des Spiels. Es wird gezeigt, wie Sams mentaler Raum genutzt werden kann, um die Geheimnisse Basswoods zu erschließen und Antworten darauf zu finden, wieso er in seinem Motelzimmer mit einem blutüberströmten Hemd erwachte.Die erste von drei geplanten Episoden des Psycho-Thrillers (zur Vorschau ) soll Anfang 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Zum Plot heißt es : "Samuel, ein 33-jähriger Mann, der sich von einer kürzlichen Trennung erholt, kehrt in seine Heimatstadt Basswood, West Virginia, zurück, um seinen besten Freund zu beerdigen. Verständlicherweise deprimiert und verbittert fühlt er sich völlig deplaziert und fehl am Platz ... Aber als er in der Nacht in seinem Hotelzimmer mit einem blutigen Hemd und ohne Erinnerung an seinen Aufenthaltsort aufwacht, beginnt er der Sache nachzugehen, um die Wahrheit zu finden."Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer