Star Wars Jedi: Fallen Order: Wird auf der Star Wars Celebration im April enthüllt - 4Players.de

Auf der Star Wars Celebration in Chicago sollen die nächsten Star-Wars-Videospiele vorgestellt werden. Am Samstag, den 13. April 2019, werden Electronic Arts und Respawn offiziell Star Wars Jedi: Fallen Order vorstellen. In dem Spiel wird man auf einen Padawan treffen, der "Order 66" überlebt hat und die Galaxie in der Zeit nach dem Niedergang des Jedi-Ordens erkundet. Herbst 2019 ist weiterhin als Releasetermin angepeilt.Darüber hinaus werden Neuigkeiten rund um Star Wars: Galaxy of Heroes, Star Wars Pinball (Zen Studios) und Star Wars: The Old Republic präsentiert.