Command & Conquer: Rivals: Mobile-Ableger für Android und iOS veröffentlicht - 4Players.de

Electronic Arts hat Command & Conquer: Rivals PVP mehr oder weniger geräuschlos für Android via Google Play und iOS via App Store veröffentlicht. Das Echtzeit-Strategiespiel im C&C-Tiberiumkonflikt für Mobilgeräte kann kostenlos runtergeladen werden. In-App-Käufe von 1,09 Euro bis 109,99 Euro stehen zur Verfügung.Die Gefechte zwischen Kommandanten der GDI (Globale Defensiv Initiative) und der Bruderschaft von Nod finden ausschließlich im 1-gegen-1-Mehrspieler-Modus statt. Der Publisher hebt hervor, dass im Gegensatz zu Spielen mit "Drop-and-Watch"-Mechanik (Einheiten auf dem Schlachtfeld platzieren und dann zuschauen, wie sie kämpfen), jeder Spieler die vollständige Kontrolle über seine Einheiten behält Nach über 21.000 Bewertungen bei Google Play steht das Spiel bei 3,8 von 5 Sternen.EA möchte C&C: Rivals als eSports-Titel etablieren und plant ein komplettes Wettbewerbsprogramm, Community-Turniere und eine Profi-Meisterschaft.Weiter heißt es: "In Command & Conquer: Rivals entscheiden deine Strategie und deine Fähigkeiten über Sieg und Niederlage. Wähle einen Commander als Anführer für deine Truppen - Jeder Commander hat mächtige Fähigkeiten, die deine Taktik und den Ausgang einer Schlacht beeinflussen können. Erstelle siegreiche Kombinationen aus Infanteristen, Panzern, Flugeinheiten und Hightech-Behemoths. Individualisiere deine Armee, um sie an die einzigartigen Fähigkeiten deines Commanders anzupassen, und setze mächtige Waffen und Fahrzeuge ein. Kämpfe in Live-Schlachten gegen andere Spieler, um in Echtzeit die Kontrolle über die jeweilige Karte zu erringen. Kämpfe für die Global Defense Initiative oder die Bruderschaft von Nod. Stocke deine Vorräte auf und verbessere deine Armee mit wichtigen Versorgungskonvois. Schließe tägliche Herausforderungen ab, um mächtige Belohnungen zu erhalten, die deine Commander, Waffen und Fähigkeiten verbessern. Vergrößere deine Armee mit jedem Sieg und klettere in den Bestenlisten nach oben!"Letztes aktuelles Video: E3 2018 Überblick