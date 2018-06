Gears 5: Wurde in Los Angeles enthüllt; erscheint im kommenden Jahr - 4Players.de

Microsoft hatte auf seiner E3-Pressekonferenz ein Dreierpaket für Gears-of-War-Fans parat: Neben dem Taktikspiel "Gears Tactics" und dem Mobiltitel im Knuddel-Design "Gears Pop!" wurde auch ein klassischer Deckungs-Shooter angekündigt: Gears 5 (in dieser kurzen Schreibweise) von Entwickler The Coalition versetzt den Spieler in die Rolle der Heldin Kait, die laut Pressemitteilung durch die bislang größte Welt der Serie reist. Das Spiel erscheint 2019 für Xbox One sowie Windows 10 und wird zum globalen Release auch für Abonnenten des Xbox-Game-Pass verfügbar sein.