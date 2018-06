Jump Force: Crossover-Prügler mit Figuren aus Dragon Ball, Naruto und One Piece enthüllt - 4Players.de

Unterstützte Plattformen sind laut Trailer PS4, Xbox One und der PC: "In JUMP FORCE für XB1, PS4 & PC messen Goku, Ruffy, Naruto und viele weitere Helden und Bösewichte ihre Kräfte in weltweiten Schlachten". Außerdem ist bereits zu sehen, dass Spike Chunsoft als Entwickler fungiert, die Unreal-Engine zum Einsatz kommt und der Titel grafische Verbesserungen für die Xbox One X bekommen soll. Falls das erste Video repräsentativ ist, scheinen die Kämpfe in einer geräumigen 3D-Arena stattzufinden, die grafisch deutlich mehr Effekte auffahren könnten als in J-Stars Victory Vs +