Jump Force: Bleach-Charaktere sind dabei, u. a. Ichigo, Rukia und Aizen - 4Players.de

"Ichigo Kurosaki: Früher war er ein einfacher Schüler mit der Fähigkeit, Geister zu sehen. Nach einem Aufeinandertreffen mit einem 'Hollow', einem geisterhaften Wesen, das versucht hat, ihn zu töten, wird er zu einem der stärksten Shinigami.

Rukia Kuchiki: Rukia ist ein Shinigami von edler Abstammung und spezialisiert auf Kido, die Magie der Shinigami. Ihr Schwert gilt als eines der schönsten in der 'Soul Society'.

Sosuke Aizen: Aizen ist ein Kommandant der Gotei 13. Obwohl er nach außen hin ruhig wirkt, verbirgt sich hinter der Fassade eines der fähigsten Mitglieder der 'Soul Society'."

Bandai Namco Entertainment Europe hat drei weitere Charaktere und einen Kampfschauplatz aus Jump Force enthüllt. Die drei Charaktere entstammen der Manga-Serie Bleach. Es sind Ichigo, Rukia und Aizen. Die Handlung von Bleach folgt dem hitzigen Teenager Ichigo Kurosaki, der die Kräfte eines Shinigami (ein Todesgott) erhält. Mit Hilfe dieser Kräfte muss er die Menschheit vor bösen Geistern beschützen und zu deren Schutz in andere Dimensionen reisen.Der neue Kampfschauplatz ist Hongkong. Im Schatten von Blackbeards verunglücktem Schiff treten dort die Kämpfer auf den Straßen der verregneten Stadt unter grellen Neonlichtern gegeneinander an.In Jump Force messen sich Charaktere aus bekannten Manga-/Anime-Franchises wie DragonBall Z, One Piece, Naruto etc. Die Spieler können sich ein Dreierteam mit ihren Lieblingscharakteren erstellen und mit ihnen an Schauplätzen wie dem Times Square in New York City oder dem Matterhorn in den Alpen in den Kampf ziehen. Das Prügelspiel für PC, PS4 und Xbox One basiert auf der Unreal Engine und entsteht bei Spike Chunsoft.Letztes aktuelles Video: Ankündigungs-Trailer