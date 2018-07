Jump Force: Spielszenen-Trailer: Zoro, Sasuke, Naruto, Goku, Freezer und Ruffy im Kampf - 4Players.de

Nach der Ankündigung von Jump Force auf der E3 2018 hat Bandai Namco Entertainment America einen Spielszenen-Trailer bereitgestellt, in dem sich Zoro, Sasuke, Naruto, Goku, Freezer und Ruffy effektgeladene Kämpfe leisten.In Jump Force messen sich Charaktere aus bekannten Manga-/Anime-Franchises wie DragonBall Z (Goku, Frieza/Freezer), One Piece (Zoro, Luffy/Ruffy), Naruto (Sasuke), Bleach (Ichigo, Rukia, Aizen) etc. Die Spieler können sich ein Dreierteam mit ihren Lieblingscharakteren erstellen und mit ihnen an Schauplätzen wie dem Times Square in New York City oder dem Matterhorn in den Alpen in den Kampf ziehen.Das Prügelspiel für PC, PS4 und Xbox One basiert auf der Unreal Engine und entsteht bei Spike Chunsoft. Es soll 2019 erscheinen.Letztes aktuelles Video: Supercut Spielszenen