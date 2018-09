Jump Force: Yugi Muto aus Yu-Gi-Oh! ist dabei - 4Players.de

Bleach: Ichigo Kurosaki, Rukia Kuchiki, Sosuke Aizen

Dragon Ball: Son Goku, Vegeta, Frieza

Hunter x Hunter: Gon Freecss, Hisoka Morow

Naruto: Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha

One Piece: Monkey D. Luffy, Roronoa Zoro, Vinsmoke Sanji, Sabo, Blackbeard

Yu-Gi-Oh!: Yugi Muto

Auch Yugi Muto (Yugi Mutou) aus Yu-Gi-Oh! wird in Jump Force als spielbarer Charakter mit von der Partie sein. Damit ist Yu-Gi-Oh! das sechs Manga-Universum in dem Crossover-Beat'em-Up von Spike Chunsoft und Bandai Namco Entertainment Europe.Bisher bestätigt wurden die folgenden Figuren:In Jump Force können die Spieler ihr eigenes Manga-/Anime-Team bestehend aus drei Charakteren erstellen und mit ihnen in Arenen vor dem Hintergrund berühmter Sehenswürdigkeiten weltweit kämpfen, darunter der Times Square oder das Matterhorn. Jump Force erscheint 2019 für Xbox One, PlayStation 4 und PC über Steam. Die erste Preview-Version hinterließ einen eher durchwachsenen Eindruck ( zur Vorschau ).Letztes aktuelles Video: gamescom 2018 Trailer