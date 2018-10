Jump Force: Yugi Muto und die Golden Gate Bridge im Trailer - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment zeigt Yugi Mutos (Yu-Gi-Oh!) Kampftechniken in Jump Force im folgenden Trailer. "Wenn Yugi seine legendären Monster-Karten in den Kampf wirft, wird er zu einem der härtesten Gegner. Er wird in der Lage sein, seine Monster direkt für ihn kämpfen zu lassen oder durch Zauberkarten das Geschehen des Kampfes zu beeinflussen", schreibt der Publisher.Zusätzlich ist die Golden Gate Bridge als Kampfarena zu sehen. Entlang des Wahrzeichens der San Francisco Bay erheben sich die Statuen des "Tal des Endes" aus dem Naruto-Universum aus dem Wasser. Jump Force wird im Februar 2019 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Yugi