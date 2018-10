Jump Force: Pegasus Seiya und Dragon Shiryu aus Saint Seiya sind dabei - 4Players.de

Pegasus Seiya und Dragon Shiryu aus Saint Seiya werden in Jump Force ebenfalls spielbar sein. Die beiden Kämpfer zeigen im folgende Trailer ihre Fertigkeiten auf der Stage "Maya City". Sie kämpfen inmitten antiken Ruinen der mittelamerikanischen Zivilisation. Jump Force wird im Februar 2019 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.In Jump Force können die Spieler ihr eigenes Manga-/Anime-Team bestehend aus drei Charakteren erstellen und mit ihnen in Arenen vor dem Hintergrund berühmter Sehenswürdigkeiten weltweit kämpfen, darunter der Times Square oder das Matterhorn. Die erste Preview-Version hinterließ einen eher durchwachsenen Eindruck ( zur Vorschau ).Letztes aktuelles Video: Saint Seiya Character Trailer