Jump Force: Termin steht fest; Ryo und Kenshiro sind dabei - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment Europa hat den Termin bekannt gegeben: Jump Force wird am 15. Februar 2019 für PC (digital), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Darüber hinaus wurde die Paris-Stage mit Elementen aus dem Universum von Saint Seiya (Uhrturm und die Zwölf Tempel) als neue Kampfarena enthüllt. Zwei neue Charaktere sind im folgenden Trailer ebenfalls zu sehen Ryo aus City Hunter und Kenshiro aus Fist of the North Star: "Ryo, ausgestattet mit seinem Colt Magnum, ist ein hochqualifizierter Schütze, der selten verfehlt und außerdem extrem schnelle Reflexe besitzt, um den Angriffen seines Feindes auszuweichen. Kenshiro dagegen ist ein Experte für die Kampfkunst des Hokuto Shinken."Letztes aktuelles Video: Ken and Ryo defend ParisIn Jump Force können die Spieler ihr eigenes Manga-/Anime-Team bestehend aus drei Charakteren erstellen und mit ihnen in Arenen vor dem Hintergrund berühmter Sehenswürdigkeiten weltweit kämpfen, darunter der Times Square oder das Matterhorn. Die erste Preview-Version hinterließ einen eher durchwachsenen Eindruck ( zur Vorschau ).