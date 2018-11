Jump Force: Himura Kenshin und Shishio Makoto kämpfen mit - 4Players.de

Screenshot - Jump Force (PC) Screenshot - Jump Force (PC) Screenshot - Jump Force (PC) Screenshot - Jump Force (PC) Screenshot - Jump Force (PC) Screenshot - Jump Force (PC) Screenshot - Jump Force (PC) Screenshot - Jump Force (PC) Screenshot - Jump Force (PC) Screenshot - Jump Force (PC) Screenshot - Jump Force (PC) Screenshot - Jump Force (PC) Screenshot - Jump Force (PC) Screenshot - Jump Force (PC)

DragonBall: Son-Goku, Vegeta, Freezer

One Piece: Ruffy, Zorro, Blackbeard, Sanji, Sabo

Naruto: Naruto, Sasuke

Bleach: Ichigo, Aizen, Rukia

Yu-Gi-Oh!: Yugi

Saint Seiya: Seiya, Shiryu

Hunter X Hunter: Gon, Killua, Kurapika, Hisoka

Yu Yu Hakusho: Yusuke, Toguro

City Hunter: Ryo

Fist of the North Star: Kenshiro

Rurouni Kenshin: Himura Kenshin und Shishio Makoto

Bandai Namco Entertainment Europe hat zwei weitere Charaktere aus der Manga-Reihe Rurouni Kenshin angekündigt, die in Jump Force dabei sein werden. Es sind Himura Kenshin und Shishio Makoto."Himura Kenshin ist ein wandernder Samurai ohne Meister. Früher ein Assassine für die Regierung, schwor er nie wieder zu töten und stattdessen als Beschützer der Schwachen die Wiedergutmachung seiner Sünden anzustreben. Shishio Makoto ist einer von Kenshins stärksten Widersachern. Sein Körper ist dank alten Brandnarben mit Bandagen verdeckt und er wird vor nichts zurückschrecken, um seine Ziele zu erreichen."Das Spiel erscheint am 15. Februar 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Übersicht über bereits bestätigte Kämpfer: