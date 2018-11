Jump Force: Avatar-Erstellungsmodus, zwei weitere Kämpfer, Season Pass und fünf Editionen - 4Players.de

Screenshot - Jump Force (PC) Screenshot - Jump Force (PC) Screenshot - Jump Force (PC) Screenshot - Jump Force (PC) Screenshot - Jump Force (PC) Screenshot - Jump Force (PC) Screenshot - Jump Force (PC) Screenshot - Jump Force (PC) Screenshot - Jump Force (PC)

Bandai Namco Entertainment hat zwei weitere Charaktere aus dem DragonBall-Universum, den Avatar-Erstellungsmodus und die verschiedenen Edition von Jump Force angekündigt.Die beiden Charakter-Neuzugänge sind Cell und Piccolo. Cell - ein genetisch erschaffener Krieger, der die Eigenschaften der größten Kämpfer aufweist, welche die Erde bewohnt haben. Und der Namekianer Piccolo, der einst ein Feind Son-Gokus war, nun aber an seiner Seite kämpft.Spieler werden außerdem in der Lage sein, Gegenstände aus allen Anime- und Manga-Franchises innerhalb des Spiels im Avatar-Erstellungsmodus zu verwenden. So können beispielsweise Teile aus Dragon Ball und Hunter X Hunter mit denen aus Yu-Gi-Oh! oder Naruto kombiniert werden.Vorbesteller von Jump Force können aus fünf verschiedenen Versionen für Konsolen wählen. Das Standardspiel (69,99 Euro), die Deluxe Edition (99,99 Euro), die Ultimate Edition (109,99 Euro), die Premium Edition (119,00 Euro) und die Collector's Edition (299,99 Euro). Die Deluxe Edition des Spiels enthält das Standard-Spiel und den Charakter-Pass. Dieser enthält neun weitere DLC-Charaktere sowie vier Tage früheren Zugriff auf jeden DLC. Die Ultimate Edition enthält neben den Inhalten der Deluxe Edition 16 zusätzliche T-Shirts für den Avatar im Spiel, ein Starterpaket mit zusätzlichen Gegenständen und Boosts sowie drei Tage früheren Zugriff auf das komplette Spiel. Die physische Premium-Edition bietet ein Steelbook, den Season Pass, drei Artboards und eine Ladung Postkarten (Schauplätze im Spiel). Die Collector's Edition umfasst noch ein 30cm großes Diorama der Haupthelden Naruto, Ruffy und Goku. Diejenigen, die eine beliebige Version vorbestellen, erhalten außerdem ein zusätzliches Lobby-Fahrzeug und drei Avatar-Kostüme. Details zu den Editionen und den Vorbestellungen findet ihr hier